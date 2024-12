Unlimitednews.it - Manovra, Barachini “Con risorse editoria governo difende sistema Italia”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia per aver reso compatibile con gli equilibri di finanza pubblica l’incremento delleper l’. E’ stato uno sforzo importante che abbiamo messo in campo in piena sinergia, anche con le iniziative di Forza, a difesa delnazionale dell’informazione. Una scelta che in questo momento storico assume una rilevanza strategica in relazione alla competizione aggressiva internazionale e al flusso digitale di misinformazione e disinformazione”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’, Alberto, all’indomani del via libera della Camera alla legge di Bilancio che, a tutela del mondo dell’informazione, ha stanziatoaggiuntive per 50 milioni di euro e ha escluso dalla web tax editori e pmi.