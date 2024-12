Linkiesta.it - Le foglie del tè danno vita a creazioni olfattive inebrianti e moderne

Sono diventati la nuova ossessione della profumeria di nicchia. Sono genderless, speziati e freschissimi, ma soprattutto pensati per essere utilizzati in ogni stagione e ogni occasione. Ispirati al rito inglese pomeridiano amato in tutto il mondo, oggi pur spaziando in numerose varianti, regalano benessere e nuove energie proprio come il prezioso elisir. Floreali, fruttati, sensuali, erbacei oppure aromatici, le varietà del tè, pianta originaria della Cina, sono numerose almeno quanto gli esperimenti che ne vengono fatti in profumeria. La leggenda racconta che il tè fu importato per la prima volta in Giappone nel IX secolo da un monaco buddhista.Le labo. Courtesy of the authorLentamente, la cerimonia del tè si è consolidata come una forma d’arte e di contemplazione estetica: un vero e proprio culto secondo il quale in una tazzina è racchiusa una vera e propria promessa di benessere e serenità.