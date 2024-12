Lazio la Sala del Commiato diventa realtà | un luogo per l’estremo saluto

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 21 dicembre 2024 – Ilcompie un passo avanti nel settore funerario con l’istituzione delladele Casa Funeraria, una struttura dedicata ai riti di commemorazione e all’ultimoai propri cari. Questo traguardo, ottenuto grazie a un emendamento alla legge di Bilancio 2024 proposto da Fabrizio Ghera, assessore regionale del, e Marika Rotondi, consigliere regionale (FdI), colma una lacuna che da tempo caratterizzava la regione.Un servizio che mancava nelFino ad oggi, ilera privo di unadel, una struttura già presente in altre regioni italiane, dedicata a garantire ai cittadini uno spazio dignitoso e rispettoso per la celebrazione dei riti funebri. Ora, questa nuovarappresenta un importante traguardo per offrire alle famiglie la possibilità di vivere il momento dell’addio in modo sereno e organizzato.