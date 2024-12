Oasport.it - Laura Pirovano sesta a St. Moritz: “Contenta della gara ma mi manca sempre quel guizzo per il podio”

sorride dopo il suo sesto posto nel superG di Sankt(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia”davvero solida per l’azzurra. Molto bene in alto, con uno dei migliori tempi in assoluto, quindi qualche sbavatura nei curvoni.Ad ogni modo il distacco dalla vetta è ridotto, anche per questo motivo, e per la prestazione, può sorridere. Il successo è andato all’austriaca Cornelia Huetter con 18 centesimi sulla padrona di casa Lara Gut-Behrami e 33 su Sofia Goggia. Quarta Elena Curtoni a 42, quinta Federica Brignone a 43, quindiproprioa 70.Al termine, la ventisettenne ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sonodi oggi. Sonodietro ad un filotto di italiane, per cui sono molto felice.