Ilfattoquotidiano.it - La tregua a Gaza è ancora lontana, Netanyahu: “Non firmo accordo senza prima avere rimosso Hamas”

Pochi giorni fa, da più parti, era stata rilanciata la notizia di colloqui giunti a una “fase decisiva e finale”. Ma a frenare gli entusiasmi per un possibilesul cessate il fuoco tra Israele eè oggi proprio il primo ministro israeliano. Benjamin, in un’intervista al Wall Street Journal, ha detto infatti che non firmerà unsugli ostaggi se questo implica la fine della guerra a, che potrà terminare solo con la rimozione completa di.Dopo oltre un anno di guerra e continui raid sulla Striscia di, l’ipotesi di unasembramolto: “Non accetterò di porre fine alla guerradi aver”, ha detto: “Non li lasceremo al potere a, a circa 50 chilometri da Tel Aviv. Non accadrà”. All’intervistatore il premier ha detto anche che Israele “sta vincendo alla grande” contro i suoi nemici: ha indebolitoe Hezbollah e provocato la caduta del regime degli Assad in Siria, ha sottolineato.