Il tracciamento di Stato per chi usa un NCC

Se dovesse capitarvi di prendere un “Noleggio con Conducente” (compreso Uber) sappiate che a partire dal prossimo 3 gennaio 2025, i vostri dati personali – compresi quelli relativi allo spostamento di quel “viaggio” – saranno tracciati e rimarranno a disposizione delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine per ben tre anni. Questo è quanto previsto all’interno di un decreto interministeriale che entrerà in vigore tra poche settimane, quello in cui si parla non solo della piattaforma dedicata alla registrazione dei mezzi, delle licenze e degli autisti, ma anche del FDSE (Foglio di Servizio Elettronico) per gli NCC. Ogni volta che effettuerete una prenotazione e usufruirete di questo tipo di servizi, il vostro nome, cognome, codice fiscale, il punto di partenza e d’arrivo, l’ora di partenza e di arrivo, dovranno essere inseriti in questo database, con i dettagli – seppur pseudonimizzati – che rimarranno a disposizione per 36 mesi.