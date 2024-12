Il Grinch | personaggi doppiatori e altre curiosità sul film d’animazione

Leggi su Cinefilos.it

IlsulBasato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss, nel 2018 è arrivato al cinema il terzo adattamento cinematografico della storia del, dopo lo speciale televisivo del 1966 e il lungometraggio live-action del 2000 con protagonista Jim Carrey. Questo nuovo, diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier ripropone dunque attraverso l’animazione il racconto della celebre creatura verde che odia il Natale ed escogita piani malvagi di ogni tipo per rovinarlo. Con un incasso di 511 milioni di dollari in tutto il mondo, questo nuovo Ilè diventando ildi Natale con il maggior incasso di tutti i tempi, nonché l’adattamento cinematografico del Dr. Seuss con il maggior riscontro economico.Questo perché ormai, per quanto egli cerchi di rovinarlo, ilè diventato un’icona imprescindibile del Natale e ia lui dedicati sono considerati dei classici natalizi: una cosa che probabilmente alnon farebbe piacere sapere.