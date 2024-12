Il Bisonte Firenze anticipa il via del girone di ritorno con la trasferta con Vallefoglia

Leggi su Corrieretoscano.it

– La serie A1 di pallavolo dà il via aldi. Ilè pronto a voltare pagina dopo un finale di andata in chiaroscuro: alle 20.30 del 21 dicembre la quattordicesima giornata propone la sfida del PalaMegabox di Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio, battuta a Palazzo Wanny nel giorno del debutto in questo campionato ma avanti di cinque lunghezze rispetto alle bisontine.Rispetto al precedente dell’andata, le due squadre si presenteranno con un volto parzialmente diverso: nelle Tigri non ci sono più Storck e Kästner, mentre sono arrivate Carletti e Lazda, ne Ildebutterà Baijens, mentre hanno salutato Mancini e Ribechi, oltre a Bechis.Le ex della sfida sono due, e giocano entrambe a: si tratta di Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Alice Degradi, che ha militato ne Ilper un anno e mezzo tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020.