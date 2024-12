Bergamonews.it - Goggia ci riprova a St. Moritz in Super G: “Spero di confermare il feeling con la pista”

Provaci ancora, Sofia. Dopo il weekend da sogno a Beaver Creek, con secondo posto in discesa libera e primo inG al rientro indopo oltre dieci mesi,va alla caccia di altri successi su unache le porta bene: St., dove ha già vinto due volte nella specialità (2019 e 2023) e una volta anche in discesa (2022), più tre secondi posti.Uno score niente male per la bergamasca, che sarà impegnata nel doppioG sabato (21 dicembre) con il pettorale numero 7 nella gara che scatterà alle 10:30 in diretta tv su Eurosport 1/Discovery+ e Rai 2 (domenica sarà invece alle 11:00), subito dopo la padrona di casa e campionessa del mondo Gut-Behrami.Sulla “Corviglia”,disegnata disegnata dall’italiano Marco Viale, sono scesi nelle scorse ore oltre 20 centimetri di neve fresca e il forte vento è arrivato a soffiare fino a oltre 80 km/h, impedendo la sciata inalle protagoniste.