Lapresse.it - Germania, perquisizione in un’abitazione collegata all’attentato ai mercatini di Magdeburgo

La polizia tedesca ha perquisito una casa nella città di Bernburg in relazione a un attacco a un mercato di Natale, probabilmente un attentato. Un’auto si è schiantata contro un affollato mercatino di Natale all’aperto nella città di, nell’est della, causando la morte di almeno quattro persone e il ferimento di almeno 60 altre, in quello che le autorità hanno definito un “attacco deliberato”. Il conducente è stato arrestato sul posto poco dopo che l’auto si è lanciata contro il mercato intorno alle 19:00, quando il luogo era pieno di acquirenti natalizi in cerca di regali per il fine settimana.