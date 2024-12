Serieanews.com - Garcia “asfalta” De Laurentiis e Mazzarri: cos’è che non ci torna nel suo mirror climbing

Rudinon le manda a dire a De, ma il suo discorso presenta falle concettuali e sviste clamorose. Ma un po’ di autocritica? C’è qualcosa di affascinante nel vedere un allenatore esonerato che, invece di un elegante “”, decide di trasformare un podcast in un ring di boxe. È esattamente quello che ha fatto Rudi, l’ex tecnico del Napoli, che ha tirato fendenti a destra e a manca contro Aurelio Dee Walter.Rudipunta il dito contro De: in questo è davvero un fenomeno (LaPresse) – serieanews.comNon si tiene nulla Rudinell’intervista concessa al media Carré di Raphael Domenach, ricordando la sua breve esperienza al Napoli. Ma ascoltando bene il suo sfogo al vetriolo, non possiamo non notare alcune crepe concettuali piuttosto evidenti.