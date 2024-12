Superguidatv.it - Concerto di Natale con Federica Panicucci: quando in tv e ospiti

Torna l’appuntamento natalizio di Mediaset con il ‘di2024‘. Dall’Auditorium Conciliazione in Roma,condurrà la 32esima edizione che vedrà la presenza di diversi artisti italiani e internazionali. Scopriamo insieme di chi si tratta eandrà in onda.diin Vaticano 2024: chi sono gliPer la notte diè pronta a condurci in una serata ricca di musica ed emozioni. Dalla splendida location dell’Auditorium Conciliazione in Roma, lo scorso 14 dicembre si è registrato il ‘di‘ che andrà in onda in prima serata mercoledì 25 dicembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Lasarà anche al timone di ‘Capodanno in musica’ che sarà trasmesso il 31 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5.