Ilgiorno.it - "Che lavori abbiamo fatto". I bancomattari in trasferta

"Quantimartedì? A lavorare a Milano. Siamo arrivati dall’autostrada con i compagni, stavamo tirando, a Milano due botte, a Milano". La banda deifoggiani si è spinta fino al Nord per compiere i suoi colpi con la tecnica della "marmotta", facendo esplodere gli sportelli e razziandone il contenuto: solo nella notte del 19 settembre, i ladri sono entrati in azione per tre volte in altrettanti Comuni al confine con la provincia di Pavia, riuscendo a portare via soldi in due casi. L’analisi dei loro spostamenti ad altissima velocità, a bordo di una Maserati Levante, ha mappato una serie iniziata alle 2.55 a Cassolnovo, proseguita alle 3.15 a Mortara e terminata alle 3.41 a Gudo Visconti. I particolari del raid emergono dall’ordinanza del gip del Tribunale di Foggia Francesca Mannini, che, pur non convalidando i provvedimenti di fermo degli otto presunti componenti della gang, ha comunque disposto per tutti la misura cautelare del carcere.