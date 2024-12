Bergamonews.it - Altro podio per Sofia Goggia: terza nel Super G di St. Moritz

Un primo, un secondo e ora un terzo posto:fa tre podi su tre gare in stagione, chiudendo sul gradino più basso nelG di St..Dopo la doppietta di Beaver Creek, con la seconda piazza in discesa e lo straordinario trionfo inG, la campionessa bergamasca partiva col pettorale rosso di leader della classifica, settima di giornata a scattare dal cancelletto.A fare la differenza è stata la prima parte di gara, doveè stata un po’ lenta e contratta: 26 centesimi di ritardo al primo intertempo, 50 al secondo. Poi è tornata alla sua solita sciata, con una rimonta quasi completa su Gut Behrami, che aveva fatto segnare il tempo di riferimento in quel momento e risultata più veloce di 15 centesimi al traguardo.è poi scivolata inpiazza, perché col pettorale 8 è arrivata la manche perfetta di Cornelia Huetter: l’austriaca ha contenuto i distacchi in avvio, scatenandosi poi sui dossi e nel finale, chiudendo con 18 centesimi di vantaggio su Gut Behrami e 33 su