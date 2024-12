Bergamonews.it - “Vorrei che fosse amore”, al Donizetti omaggio a Mina con Silvia Mezzanotte

Bergamo. Sabato 4 gennaio 2025 alle 21 al Teatro, a Bergamo, si terrà il concerto “che”. Questo è il titolo del nuovo progetto presentato dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, che avrà come protagonista la straordinaria voce di.Il 23 agosto 1978, al Teatro Bussoladomani sul lungomare di Lido di Camaiore,saliva sul palco per il suo ultimo live, prima del definitivo ritiro dalle scene. Un concerto destinato a consacrarla per sempre come la grande icona della musica italiana. E sarà proprio quella notte indimenticabile l’ambientazione del recital a lei dedicato. L’atmosfera e le luci della Bussola, dieci elementi d’orchestra, due attori che, attraverso le canzoni più belle della Tigre di Cremona, svelano la loro insolita storia d’