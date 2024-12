Oasport.it - Volley femminile, aspettando Milano e Conegliano, fari puntati sul Piemonte nella prima di ritorno di A1

Mentresi danno battaglia per contendersi il titolo di campioni del mondo per Club, in Italia si continua a giocare. Le partite di Imoco e Numia, contro rispettivamente Busto Arsizio e Pinerolo, sono in programma il 29 gennaio prossimo, mentre nei restanti match del 14mo turno c’è attesa soprattutto per il derbyse in programma a Novara con le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola, reduci dal colpaccio contro Scandicci, che ospiteranno domenica alle 15.30 la Reale Mutua Fenera Chieri che ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate e occupa ora la sesta posizione in classifica. Le novaresi, quarte alla fine del girone di andata, non vogliono fermarsi e con una vittoria scavalcherebbero addiritturaal terzo posto.La seconda forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci, dopo aver accolto Mancini e Ribechi, provenienti da Firenze, sarà di scena sempre domenica alle 16.