Ilgiorno.it - Vignate, estrae la motosega dal bagagliaio dopo la lite in strada per una precedenza

(Milano), 20 dicembre 2024 – Esplodefra due automobilisti fuori dal centro commerciale e uno dei due, ubriaco, imbraccia minacciosamente una. L’episodio è accaduto l'altro pomeriggio in un'area nei pressi del centro commerciale Acquario sulla Cassanese, a, in provincia di Milano. All'origine dell'alterco, a quanto pare, un banale problemale, forse una. Al culmine dellaall'improvviso ecco la, estratta dal cofano all'improvviso da uno dei due uomini, un trentenne di un paese accanto a. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pioltello. L'uomo, visibilmente in stato di ubriachezza, è stato denunciato a piede libero.