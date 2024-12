Lanazione.it - Trofeo di corsa campestre 'Bianchi e Tempifreschi': celebrazione e memoria all'Istituto De’ Franceschi

C’erano anche Andrea Agresti de Le Iene e il podista Simone Lenzi alle premiazioni della trentanovesima edizione deldia staffetta "" – ventesimoLuca D’Amico, prima parte della manifestazione Unaper la Vita organizzata dall’De’– Pacinotti e dalla Fondazione De’per ricordare Enrico, Rossanae Luca D’Amico, alunni dell’prematuramente scomparsi a causa di incidenti stradali. Un evento che ha visto la luce nel 1983 per volontà del professor Alessandro Parrini e dell’allora preside del De’Renzo Zini per riflettere sui tragici eventi che accadono sulle strade e sull’importanza dello sport come approccio al rispetto delle regole e delle sane abitudini. La seconda parte dell’evento, denominata "Sulle ruote con la testa", si terrà il 25 febbraio del prossimo anno al Teatro Bolognini.