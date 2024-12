Lanazione.it - Tecniche ascetiche e centri di forza, l’incontro

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Si conclude Sabato 21 dicembre il ciclo di incontri dal titolo “EXPERIA”, organizzati dalla locale sezione dell’Associazione Archeosofica, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro 58, con la conferenza dal titolo “DI”. Dopo aver visto come migliorare alcune facoltà mentali e conosciuto meglio quali potenzialità “nascoste” possiede ciascuna donna e ciascun uomo, in questo sesto appuntamento i due relatori Simone Menichetti ed Enrico Pellegrinelli, ci illustreranno anche gli aspetti teorici che si celano dietro idi, ma soprattutto la metodologia pratica per iniziare da subito una proficua sperimentazione. Sentiamo infatti spesso parlare di chakra, di meditazione, di prana come di strumenti per recuperare una condizione psico fisica e di benessere perduta a causa della vita frenetica che conduciamo.