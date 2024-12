Quotidiano.net - Stabilità sulla rete carburanti: prezzi benzina e diesel fermi

Prevale la. Le medie nazionali deipraticati alla pompa dirisultano infatti ferme sul self e poco mosse sul servito. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in calo. Venendo al dettaglio dellaitaliana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 19 dicembre, il prezzo medio praticato dellain modalità self rimane 1,760 euro al litro, con le compagnie tra 1,748 e 1,773 euro al litro (no logo 1,750). Il prezzo medio praticato delself è invariato a 1,661 euro al litro, con i diversi marchi tra 1,651 e 1,677 euro al litro (no logo 1,650). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,904 euro al litro (1,903 il dato precedente), con gli impianti colorati contra 1,837 e 1,979 euro al litro (no logo 1,809).