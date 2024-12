Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis eliminato ai quarti a San Candido: sorpasso di Cazzaniga, persa la vetta di Coppa del Mondo

fatica a trovare la tanto agognata continuità nelladeldi: dopo aver vinto la gara d’apertura a Val Thorens si era fermato agli ottavi di finale nella successiva prova in Francia, dopo aver concluso al secondo posto l’evento di Arosa non è riuscito ad andare oltre ia San/Innichen. Il Campione delè statoprematuramente sulle nevi italiane, chiudendo al terzo posto nella serie vinta dal tedesco Florian Wilmsmann davanti a Davide.L’azzurro era uscito bene dal cancelletto di partenza e si trovava al comando dopo il primo intermedio, ma ha poi subito ilda parte di Wilmsmann, che in quel frangente era decisamente più veloce. Il 24enne trentino non è stato brillante nell’ultimo settore e ha prestato il fianco all’infilata di Davide, che è così riuscito a passare il turno a scapito del connazionale.