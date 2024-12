Lapresse.it - Siria: al-Jolani, le elezioni si terranno dopo il censimento

Torino, 20 dic. (LaPresse) – “Quasi la metà della popolazionena vive all’estero, e la maggior parte non ha legami giuridici con la madrepatria. il regime precedente negava questa possibilità. Laha bisogno di un nuovo”. Lo ha detto il nuovo leaderno Mohammed al-in un’intervista esclusiva al Tg1. Una prima anticipazione è andata in onda nell’edizione delle 13.30, la versione completa andrà in onda nel tg delle 20. “Quando il ministero degli Esteri inizierà a lavorare, avrà bisogno di tempo per poter contattare la comunitàna che vive all’estero. Quando ilsarà completato, saremo in grado di procedere alle. Questa è la strada da seguire”, ha aggiunto il capo dei ribelli di Hayat Tahrir al-Sham (Hts).