Scienza monitorare il rischio fulmini | sistema di previsione in real time

I piazzali degli aeroporti, i grandi cantieri edili o gli eventi all’aperto sono solitamente indifesi contro i. Per aumentare la sicurezza e ridurre i tempi di fermo, gli ingegneri elettrici della TU Graz stanno sviluppando undi. Temporali e lavoro all’aperto sono brutti compagni. Poiché non è possibile prevedere quando e dove colpirà la prossima scarica di, tutte le attività nelle aree di lavoro con elevata esposizione ai, come sul piazzale di un aeroporto, vengono sospese per motivi di sicurezza. In effetti, chiuse. Queste interruzioni forzate delle operazioni possono durare da pochi minuti a diverse ore e comportare elevati costi consequenziali. Un team dell’Institute of High Voltage Engineering and System Performance presso la Graz University of Technology (TU Graz) vuole ridurre tali tempi di inattivita’.