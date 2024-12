Quotidiano.net - Sciare in Italia: le migliori destinazioni da Pila a Madonna di Campiglio

Leggi su Quotidiano.net

Montagna vuol dire relax. E per tantini rilassarsi vuol dire. Niente di più comodo nel Belpaese, che strizza loro l’occhio con le sue magnifiche vette. Ma se quelle delle Alpi sono uno spettacolo, non da meno sono i luoghi che fanno loro da contorno. Come, in provincia di Aosta, dove è stato aperto agli sciatori e agli snowboarder il secondo troncone del nuovo impianto della telecabina Couis, che ha preso il posto della seggiovia biposto degli anni ’80 e che permette di arrivare, in poco più di 5 minuti, in cima al Couis 1, a 2.700 metri. Maè anche, e soprattutto, una piccola perla nel cuore della Val d’Aosta, e a due passi dal capoluogo, che offre un patrimonio inestimabile di cultura e storia. Senza contare il suo comprensorio sciistico: 70 chilometri di piste adatte a sciatori di ogni livello.