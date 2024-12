Panorama.it - Robbie Williams: un Oscar per rilanciare la carriera di popstar

Leggi su Panorama.it

Chissà in quanti avrebbero scommesso, nel 1990, su quel sedicenne dinoccolato, con il ciuffo da bravo ragazzo, una voce ancora immatura e dalla simpatia contagiosa, che muoveva i primi passi nel mondo della musica con la sua band, i Take That., che oggi ha 50 anni, è sposato e ha quattro figli, è uno dei pochi artisti, in abito pop, che ha avuto maggiore successo da solista che come membro della sua band degli esordi, con 85 milioni di dischi venduti e 14 album (tra Take That esolista) al primo posto della classifica inglese. C’è una perfetta corrispondenza tra la hit Let Me Entertain You e la sua missione, quella di intrattenere, coinvolgere ed emozionare un pubblico trasversale per età e per gusti.sul palco è sempre prodigo di battute e di trovate sceniche, ma al tempo stesso assolutamente convincente come cantante, con una voce che negli anni si è arricchita di maggiori sfumature e colori.