Oasport.it - Quando Conegliano-NEC Kawasaki oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

venerdì 20 dicembre (ore 08.00) si gioca-NEC Red Rockets, match valido per la fase a gironi delperdi. Le Campionesse d’Europa torneranno in scena ad Hangzhou (Cina) per disputare l’ultimo incontro di questa prima parte della rassegna iridata: dopo aver liquidato le brasiliane del Gerdau Minas e aver surclassato le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, le Pantere sono attese al varco dalla rognosa compagine giapponese.LA DIRETTA LIVE DI-KAWASAMI DALLE 8.00Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno impegnata in una sfida importante per determinare quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali innella giornata di domani. A trascinare il sodalizio veneto contro le Campionesse d’Asia, tra cui militano diverse giocatrice nipponiche di interesse, saranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.