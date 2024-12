Thesocialpost.it - Processo Open Arms, Salvini: “In ogni caso fiero di quello che ho fatto”

Il vicepremier Matteosi è presentato oggi all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’ultima udienza del, dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. L’accusa riguarda il blocco dello sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong spagnola nell’agosto 2019. La sentenza è attesa nelle prossime ore.è giunto accompagnato dall’avvocata Giulia Bongiorno, sua legale.“Sono assolutamente orgoglioso diche ho”, ha dichiarato il leader della Lega prima di entrare in aula. “Ho mantenuto le promesse fatte, contrastato le immigrazioni di massa e difeso il mio Paese. Rifarei tutto, perché sonodel mio lavoro”.ha ribadito il proprio punto di vista, sottolineando i risultati ottenuti durante il suo mandato.