Oasport.it - Pallamano, tre squadre in vetta a pari punti in Serie A1. Pontinia batte Erice

Cassa RuraleAC Life Stylenel recupero della nona giornata diA1 e conquista provvisoriamente la leadership del campionato con il medesimo punteggio della compagine siciliana e di Cassano MagnagoLe romane si impongono per 32-30 (p.t. 15-19) al Pala Marika Bianchi dopo una rimonta incredibile. Le ragazze di Nikola Manojlovic chiudono quindi in bellezza la prima parte della regular season, un vittoria importantissima in attesa delle Finals di Coppa Italia.Leno e Teramo si contendono ora l’ultimo posto per la rassegna tricolore. Le lombarde sono attese ora in campo nella giornata di domani, 21 dicembre, contro Salerno per un nuovo recupero che potrebbe consentire alle campane di raggiungere ladella graduatoria.Ricordiamo il team diretto da Thierry Vincent ha la chance di agguantare prima dell’inizio della seconda parte del campionato il primato assoluto visto l’attesissimo scontro diretto controprevisto il prossimo 5 gennaio 2025.