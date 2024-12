Sport.quotidiano.net - Palladino: "Ho sbagliato qualcosa io, ma obiettivo centrato. Richardson? Serve di più"

Firenze, 19 dicembre 2024 - Bastava un punto e il punto è arrivato in Portogallo per la Fiorentina, che taglia il traguarda degli ottavi (sorteggio 21 febbraio, andata il 6 marzo e ritorno il 13) senza dover passare dalla forca del playoff di febbraio. Fiorentina che chiude terza in classifica. Tabellone alla mano (che sarà appunto completato previo sorteggio a febbraio) i viola sono sicuri almeno di evitare il Chelsea fino alla semifinale. In caso di sorteggio fortunato l'eventuale incrocio potrebbe esserci solo in finale. Questa l'analisi a fine gara di mister Raffaele. "L'era quello di entrare nelle prime otto. Siamo molto soddisfatti, devo ringraziare la squadra per questo percorso europeo. Stasera non era facile, sono contento di chi è entrato e di chi ha giocato dall'inizio.