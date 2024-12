Panorama.it - Orcel fra banca e politica: “Con Bpm e Commerzbank per rendere più forte l’Unione Europea”

Una grandecome cemento per. In un editoriale sul "Financial Times", Andrea, amministratore delegato di UniCredit, spiega le ragioni del doppio blitz su Commerzbank e Banco Bpm. Alla base ci sono ragioni finanziarie ma anche politiche visto che il gruppo si sta scontrando con i governi di Roma e di Berlino. Secondo, solo una maggiore integrazioneria può garantire la crescita economica sostenibile e la competitività del blocco europeo rispetto ad altre potenze globali come gli Stati Uniti."Credo nella convergenza del nostro sistemario e, con essa, in banche più forti per l'Europa", ha dichiarato, spiegando le ragioni delle recenti mosse strategiche di UniCredit. Tra queste, l'investimento in Commerzbank e l'offerta per l'acquisizione di Banco Bpm, due operazioni che, secondo il Ceo, vanno oltre il semplice interesse economico: "Sebbene queste decisioni siano state prese nell'interesse dei nostri stakeholder, mettono anche sul tavolo la convergenza dell'Ue e il futuro del mercato unico", ha affermato.