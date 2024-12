Ilrestodelcarlino.it - Neve sugli Appennini: allerta gialla a Modena e stazioni sciistiche aperte

Da ieri pomeriggio laè tornata a fare la sua comparsa sull’Appennino, dove oggi potrebbe scendere a quote basse comunque non intensamente come la scorsa settimana.giallo regionale oggi per la Provincia di: "Le precipitazioni previste potranno determinare innalzamenti dei corsi d’acqua e nelle zone montane e collinari possibili ruscellamenti e frane su versanti fragili. Saranno inoltre presenti nevicateche nella zona orientale potranno raggiungere i 15-30 cm in 24 ore". Emilia Romagna Meteo specifica: "Nel corso della notte, e al risveglio, precipitazioni diffuse sulla pianura centrale nella prima fasesolo ad alta quota, poi scenderà nella prima mattinata con fiocchi fin sotto i 1.000 metri, in ulteriore calo durante la mattinata quando, durante i fenomeni più intensi, potrebbe scendere fin sui 600 metri".