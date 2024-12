Iltempo.it - Modello Albania, linea Meloni in Ue. Ma per la Cassazione decidono i giudici

Passa in Europa lasui migranti. In una riunione, svoltasi a margine dei lavori del Consiglio europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen illustra quelli che sono i principali filoni di lavoro indicati nella “Lettera sulla migrazione” dello scorso lunedì e lascia intendere come, quanto previsto da Palazzo Chigi, può essere adottato e perché no imitato a livello continentale. Ragione per cui è la stessa premier a soffermarsi su una serie di soluzioni, ritenute innovative, per contrastare i cosiddetti flussi irregolari. Argomento che interessa e non poco i suoi omologhi di Danimarca e Paesi Bassi, rispettivamente Mette Frederiksen e Dick Schoof. Al confronto non informale, tenutosi a Bruxelles, prendono parte anche i primi ministri di Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Svezia e Ungheria.