Lapresse.it - Medioriente: Usa, ucciso leader Isis in Siria

Leggi su Lapresse.it

Washington (Usa), 20 dic. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno condotto giovedì un attacco aereo di precisione nella provincia di Dayr az Zawr, in, uccidendo ildell’Abu Yusif, detto anche Mahmud, e un altro esponente dello Stato islamico. Lo annuncia con un tweet il Comando Centrale Usa (Centcom). L’attacco è stato condotto in un’area precedentemente controllata dal regimeno e dai russi. “Come affermato in precedenza, gli Stati Uniti, lavorando con alleati e partner nella regione, non consentiranno all’di trarre vantaggio dall’attuale situazione ine di ricostituirsi”, ha affermato il comandante del Centcom, il generale Michael Erik Kurilla.