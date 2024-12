Lanazione.it - Medaglia di benemerenza per i carabinieri di Bagni di Lucca

Il tempo della gentilezza. Erano tempi difficili e ididisono stati vicini alla popolazione, distinguendosi per il sostegno alla comunità durante la pandemia. Così la Croce Rossa li ha voluti premiare con unadi. La cerimonia si è svolta nella sala del Casinò Municipale, alla presenza del sindaco Paolo Michelini, del presidente della Croce Rossa Italiana locale, Nicola Consani,e del presidente uscente Moreno Fabbri. Durante la consegna, è stata letta la seguente motivazione: "In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, palesando inoltre un’elevata coscienza civica e una piena adesione agli ideali e ai principi della Croce Rossa".