MasterChef i 18 concorrenti ufficiali | chi è passato alla masterclass e le riserve

Milano, 19 dicembre 2024 – Adesso asi comincia a fare sul serio. Nella terza e quarta puntata del talent show di cucina di Sky, in onda ogni giovedì sera su Sky e in streaming su Now dalle 21.15, i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno definito la formazione ufficiale delladi14. Ecco chi sono tutti i 18di questa edizione del programma.sono passati direttamente Reza, 56enne di origini iraniane cresciuto in Francia e oggi Sales Manager a Roma; Katia, mamma e designer di gioielli, Mary, 30enne bergamasca, Gaetano, 19 anni da Palermo, studente universitario di Economia ma appassionato di Lettere Classiche e della palestra, Giulio, bagnino 36enne di Pisa, Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini.