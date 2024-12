Puntomagazine.it - Marano: A rischio chiusura l’ufficio del Giudice di Pace

: Otto Consiglieri comunali di 5 comuni sollecitano i rispettivi Enti ad adempiere alla convenzione siglataPuntuale si ripresenta il problema degli inadempimentu dei comuni che sostengono, attraverso una apposita convenzione,deldidi.Un presidio di giustizia e legalità importantissimo per l’area nord di Napoli, senza il quale tutti i processi andrebbero ad ingolfare il Tribunale di Napoli Nord che ha sede ad Aversa ed allungare i tempi dper arrivare alle sentenze.Su tale vicenda sono intervenuti otto consiglieri comunali di cinque comuni aderenti alla convenzione. Di seguito il loro comunicato inviato ai media locali Sollecito alle Amministrazioni Comunali per il sostegno aldididi Napoli.Le Amministrazioni comunali facenti parte della convenzione per ildididi Napoli – nello specifico i Comuni di Mugnano, Qualiano, Villaricca e Giugliano – sono invitati con urgenza e senza esitazione ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione del 5 aprile 2024.