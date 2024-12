Manovra arriva il sì della Camera alla fiducia | atteso in serata il voto finale Maggioranza divisa su multe ai No-vax e norma anti-Renzi

Leggi su Open.online

Primo sìlegge di bilancio 2025. Il governo Meloni ha incassato lasullacon 211 voti favorevoli e 117 contrari. Ilal provvedimento arriverà in, intorno alle 22.30, e in diretta tv. Laha lavorato a unache vale circa 30 miliardi di euro.Cosa mancaAlle votazioni erano presenti i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia) e Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento). I lavori continueranno fino a tarda sera in modo da ottenere il via libero definitivo da Montecitorio prima di Natale e quindi rinviare l’approvazione al Senato al 27 e 28 dicembre. I parlamentari stanno ora procedendo con le votazioni delle tabelle e degli ordini del giorno. Ladi governo ha l’obiettivo di inserire le ultime modifiche proprio sfruttando gli odg.