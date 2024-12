Malena a Rocco Siffredi | Non gli rispondo voglio tornare vergine

Leggi su Dayitalianews.com

Hanno fatto di certo discutere molto le dichiarazioni disul suo addio al porno. Anchene ha parlato in un’intervista a MOW dove ha detto di cercare un contatto con la ex pornostar, da due anni, senza risposta. Come riporta Fanpage, “mi ha mandato un video messaggio”, ha dichiarato a ‘Storie di donne al bivio‘ l’ex attrice, “mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo”. Dopo la malattia della madre,ha un desiderio: “e trovare il vero amore”. Le affermazioni diCome riporta Fanpage,, ha affermato: “Da quando mia madre si è ammalata ho un solo sogno,e sposare un vero amore, ho fatto una scelta di vita.Ho avuto quattro uomini nella vita vera e forse centinaia sul set. Sono sola da tempo e vorrei fare un’operazione pere ricominciare vivendo una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore.