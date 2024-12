Formiche.net - Maduro vuole cambiare la Costituzione del Venezuela

Non c’è pace in. Il leader del regime socialista, Nicolás, ha annunciato la formazione di una squadra di consiglieri nazionali ed internazionali per “pensare una grande riforma costituzionale”.“Si farà insieme al nostro popolo, sarà una grande riforma costituzionale che farà ancora più democratica la societàna e darà potere al cittadino, alla cittadina”, ha spiegatoin una trasmissione televisiva.Il socialista non ha fornito dettagli su cosa prevede questa modifica della, ma ha specificato che l’obiettivo è consolidare la “sovranità nazionale, la sovranità popolare”. “Siamo pieni di grandi idee, siamo sopraffatti in un grande sentimento di trasformazione”, ha aggiunto.Lana compie questo mese di dicembre 25 anni, dopo che è stata approvata una nuova scrittura promossa dall’ex presidente Hugo Chávez.