LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: Deromedis e Cazzaniga avanzano ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:47 A sorpresa arriva il grave errore di Marielle Thompson. Fuori la canadese. Semifinale per la tedesca Maier e la canadese Mcewen.12:46 Torniamo in partenza con Daniela Maier (GER), Marielle Thompson (CAN), Luisa Klapprott (GER) ed Abby Mcewen (CAN).12:44 Run in pieno controllo per la vincitrice delle qualificazioni. La svizzera Gentenbein taglia il traguardo dinanzi alla francese Ballet Baz. Nessuna sorpresa.12:43 Si parte con il primo quarto tra Talina Gentenbein (SUI), Mylene Ballet Baz (FRA), Courtney Hoffos (CAN) e Veronika Redder (GER).FEMMINILI12:40 Manovra astutissima del giapponese Sugai, che approfitta delle scaramucce tra gli avversari balzando in un attimo dalla quarta alla prima posizione. Nipponico che vince l’ottavo dinanzi all’austriaco Rohrweck.