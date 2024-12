Ilfattoquotidiano.it - L’Hellas Verona diventa made in Usa? Vicina la cessione al fondo americano Presidio Investors

Dopo che il Genoa è passato nelle mani l’imprenditore rumeno Dan Sucu (to l’azionista di maggioranza del club con il 77% delle quote per circa 45 milioni di euro) ancheè vicino a cambiare proprietà. Sono prossimi alla conclusione i 12 anni di presidenza di Maurizio Setti. Il club gialloblù sta infatti per essere acquistato datexano con sede ad Austin. Questoopera in vari settori, tra cui finanza, immobiliare, entertainment, tecnologie e moda, ma è la prima volta che entra nel mondo del calcio. La trattativa prosegue da mesi e il closing è dato come imminente. Attualmente, non si conoscono le cifre dell’operazione.Dunque, il match di questa stasera al Bentegodi contro il Milan (anticipo della 17ª giornata) potrebbe essere l’ultima partita di Setti come patron dei veneti.