Inps | in 9 mesi saldo contratti +635 806

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.30 Attivati tra gennaio-settembre 2024 6.221.489 rapporti di lavoro, cessati 5.585.683, con unpositivo di 635.806 (in calo sullo stesso periodo 2023). Sono 292.957 ia tempo indeterminato (calano rispetto a 2023). Sono i dati dell'. Il 37,51% di assunzioni è con contratto part time.Il 47% a tempo indeterminato. In 9aumentati i licenziamenti economici, 387.677 (+3,8%). In calo le dimissioni (-2,755). A settembre, quasi 2 milioni diin più sul 2019, 1.388.029 a tempo indeterminato.