Il progetto "Costellazione Leonardo": bambine e bambini alla scoperta delle meraviglie hi-tech del gruppo dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Un tour in sei tappe dal nord al sud dell’Italia. Un itinerariohi-realizzate da, ilindustriale internazionale che opera nel settoree conta oltre 53mila dipendenti nel mondo, 111 siti industriali e una presenza commerciale in 150 Paesi. Si tratta del, nato per sensibilizzare e promuovere le discipline Stem (Science,nology, Engineering and Mathematics) tra le nuove generazioni, un’iniziativa lanciata nel 2024 che ha coinvolto un totale di 450 tradi età compresa tra i 9 e i 12 anni e realizzata dall’azienda in collaborazione con l’associazione no profit Cielo Itinerante.Ilfa leva sulla necessità di disporre di nuovi profili Stem, oggi non sufficienti per far fronte alle esigenzeimprese e non equilibrati dal punto di vista del genere.