Iltempo.it - Gruppo BIG, Ecosistema Italia e Mobilità, fine anno record: 5.000 contratti e Gorlero nel team

IlBIG insieme alle consociateraggiungono un traguardo significativo nel settore del delivery, della logistica e del trasporto, con una previsione di crescita di fatturato in linea con le ambiziose previsioni approvate in sede di budget. Oltre 5.000nel 2024 ed un forte incremento sui veicoli allestiti. Questo risultato straordinario testimonia la crescente domanda di servizi diefficiente e l'impegno costante dell'azienda nel soddisfare le esigenze del mercato. Inoltre la partnership con Ford Truckse con Lamberet S.p.a ha consolidato ulteriormente la strategia aziendale e arricchito l'offerta commerciale, confermando la leadership delnell'operare comedi prodotti e servizi. Ilinsieme adè in continua evoluzione, ha sviluppato una strategia innovativa che combina tecnologia avanzata, sostenibilità e un servizio clienti di eccellenza.