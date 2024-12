Ilrestodelcarlino.it - Grimac Srl chiude: cancelli sbarrati e dipendenti senza preavviso a Zola Predosa

Scorrono i titoli di coda sull’avventura imprenditoriale diSrl, storica impresa del territorio bolognese con sede a, che dal 1966 opera nel settore della produzione di macchine da caffè e attualmente controllata all’80% da Solido Group. Gli ultimi quattroieri mattina si sono trovati di fronte al cancello di ingresso di via Morazzo sbarrato e sigillato come effetto dell’intervento ‘dovuto’ dell’ufficiale giudiziario. Nessuna comunicazione preventiva era stata data aie "nessuna informativa è arrivata nemmeno al Tavolo di salvaguardia metropolitano, che sulla crisiaveva avuto tre incontri, l’ultimo dei quali il 2 dicembre scorso. Incontri ai quali era sempre intervenuto solo un dirigente, ma non si è mai presentata la proprietà dell’azienda, e questo era stato stigmatizzato da istituzioni e organizzazioni sindacali", si legge nel comunicato della Città Metropolitana che per questo caso aveva riunito l’organismo presieduto dal capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna Sergio Lo Giudice e registrato la partecipazione di Regione, dell’Agenzia regionale per il lavoro, dal sindaco e dal vicesindaco di(Davide Dall’Omo e Lorenzo Cocchi), dal rappresentante dell’azienda assistito dai suoi consulenti e dalle organizzazioni sindacali di categoria.