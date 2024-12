Gli Spurs sopravvivono alla rimonta dei Red Devils in una folle sfida alla Coppa Carabao

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 23:58:41 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il gol di Heung-Min Son direttamente da calcio d’angolo ha contribuito a garantire la vittoria per 4-3 del Tottenham sul Manchester United in un movimentato quarto di finale della.La doppietta di Dominic Solanke e il tentativo di Dejan Kulusevski sembravano preparare una serata confortevole per gli, ma due errori del portiere Fraiser Forster hanno riportato lo United in partita.Un primo passaggio sciatto ha permesso a Joshua Zirkzee di ridurre il deficit prima che Amad Diallo chiudesse il suo passaggio per creare un finale nervoso.Ma le speranze dello United di realizzare unastraordinaria sono state deluse quando Son ha segnato direttamente su calcio d’angolo in un altro momento di orrore per un portiere, questa volta dallo stopper ospite Altay Bayindir.