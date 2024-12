Iltempo.it - Giannini chiude la "Bella (chat) ciao". L'implosione della sua brigata

«Amiche ed amici, con grande dispiacere e rammarico, vi informo che dopo quest'ultimo messaggio lascio questa. L'idea che l'aveva fatta nascere era un'altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l'aveva lanciata. Ma per quanto mi riguarda, mi fermo qui. Auguro a tutti il meglio, per oggi e per l'anno nuovo e per sempre». Con questo messaggio Massimodà il suo addio alla«antifascista» che aveva creato. Eppure quell'esperimento di resistenza era iniziato con tanto entusiasmo; nonostante alcuni repentini abbandoni (Mentana e Nina Zilli solo per citarne alcuni). Tanto che a un certo punto qualcuno propose addirittura la nascita del «Movimento 25 aprile». Massimoabbandona lada lui stesso creata.