Genoa-Napoli Serie A | streaming formazioni pronostico

è una partita della diciassettesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00: probabili, diretta tv e.Quattro risultati positivi, nelle ultime quattro uscite, per Vieira, che ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina del. Uno anche di prestigio, soprattutto l’ultimo, arrivato sul campo del Milan la scorsa settimana. Insomma, per i liguri, che in settimana hanno pure cambiato proprietà, il momento è positivo, e anche molto. E contro il, in casa, l’obiettivo ovviamente rimane quello di continuare su questa scia.A:(Lapresse) – Ilveggente.itAnche per sfruttare il periodo non certo di massimo splendore degli uomini di Conte. Che sì sono tornati a vincere sul campo dell’Udinese nello scorso weekend, ma che prima hanno perso due volte in pochi giorni contro la Lazio perdendo pure la vetta della classifica.