Ilrestodelcarlino.it - Francesco Nicastro: "Contro la Torres daremo l'anima per la salvezza della Vis Pesaro"

"Domenica chiunque scenda in campo darà l’laci aspetta una partita molto difficile ma stiamo lavorando per dire la nostra davanti al popolo biancorosso. Vogliamo regalare l’ennesima gioia ad un intera città". Parole da capo-popolo quelle del centravanti vissinoche sulla gara casalingai sardi del prossimo weekend aggiunge: "Lavoriamo quotidianamente per raggiungere il prima possibile la. Domenica sarà una gara molto importante. Cercheremo di essere al completo per l’occasione". Dopo quasi un anno, come valuti questa esperienza a?"Mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno. Sono stato accolto alla grande sia dalla squadra che dalla società.è una città in cui si vive bene, dal tifo caloroso. La mia famiglia sta bene qui e ciò fa star bene anche me".