Tvzap.it - Fedez, la reazione inaspettata dopo la bufera di “Sarà Sanremo”

Personaggi Tv.Instagram. Il rapper torna sui social dopo la bufera di "Sarà Sanremo", dove sul palco era apparso un po' confuso e disorientato. La stories pubblicata dall'ex marito di Chiara Ferragni rassicura i fan. Fedez disorientato a "Sarà Sanremo" Il rapper Fedez è in gara al Festival di Sanremo 2025. Mercoledì sera, durante "Sarà Sanremo", ha presentato il suo brano intitolato "Battito". Sul palco, però, il cantante è apparso abbastanza confuso e disorientato. Ha parlato poco e quando è andato via è stato accompagnato dal conduttore Carlo Conti. Dietro le quinte non ha concesso foto e non ha rilasciato dichiarazioni.